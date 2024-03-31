На Львівщині прогриміли вибухи

Сьогодні, 31 березня, під час ракетної атаки на Львівщині пролунали вибухи. Ймовірно, працювала ППО.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Після вибухів оголосили відбій повітряної тривоги.

Моніторингові пабліки пишуть, що обстрілювали енергетичну інфраструктуру у Стрию Львівської області. За попередньою інформацією, там пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Нагадаємо, під час обстрілу України Польща та інші союзники підняли у небо винищувачі. Ворожі ракети рухалися на захід країни.

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