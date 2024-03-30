"Вони йдуть ва-банк": експерт про літній наступ загарбників

Російські загарбники йдуть на серйозний ризик, якщо підуть у наступ на початку літа і це не найгірший сценарій для України.

Таку думку в етері телемарафону висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що найгіршим було б, якби росіяни почали акумулювати свої сили на наступну осінь.

"Певною мірою те, що російські війська зараз йдуть ва-банк і на ризик такий суттєвий – це для нас ще не найгірший сценарій. Найгірший для нас – це якби вони зараз ці всі сили почали акумулювати на осінь. Взяли зараз паузу і готувалися ретельніше", - заявив Мусієнко.

Він зазначив, що Росії потрібен час до осені, щоб нормально укомплектувати дві нові армії, про які казав Шойгу, але вони поспішають.

"Оте, що Шойгу озвучував, що треба 2 армії укомплектувати, 14 дивізій, 6 бригад... Це 250-300 тисяч людей. Що таке їх доукомплектувати. До 1 червня я ніколи в житті не повірю, це нереальні терміни. Їм потрібен час до жовтня приблизно. От тоді б вони дійсно планували якісь би інші дії, але ж вони поспішають. Тому що думають, що Україна не буде мати підтримки", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ готується до нового наступу і запускає масштабну кампанію з дезінформації.

Крім того, ми раніше інформували, що у липні цього року російські війська можуть знову стояти під Києвом.

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