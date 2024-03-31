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Ракетна атака по Україні: у Польщі підняли військову авіацію

Ракетна атака по Україні: у Польщі підняли військову авіацію

Винищувачі у небі Польщі / Фото: Associated Press

Винищувачі моніторили повітряний простір.

У неділю, 31 березня, у Польщі підняли в небо авіацію через ракетну атаку по Україні.

Про це повідомили Збройні сили Польщі.

"Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - додали військові.

Нагадаємо, російські окупанти зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групу ракет. Їх зафіксували у західних областях. Місцеві ЗМІ пишуть, на Львівщині лунали вибухи.

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