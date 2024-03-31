Ворожі ракети рухаються на захід - Повітряні Сили ЗСУ

Перебувайте в укриттях.

Ворожі ракети оминули Київську область та рухаються на Рівненщину та Житомирщину.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу для Рівненської, Житомирської, Волинської областей та Шепетівського району Хмельницької області.

Також є загроза для Львівщини.

Перебувайте в укриттях.

Також читайте Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших близьких.

Перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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