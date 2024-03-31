Вражеские ракеты двигаются на запад — Воздушные Силы ВСУ

Находитесь в укрытиях.
Вражеские ракеты обошли Киевскую область и двигаются в Ровенскую и Житомирскую.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
Мониторинговые каналы сообщают об угрозе Ровенской, Житомирской, Волынской областей и Шепетовского района Хмельницкой области.
Также есть угроза Львовщине.
Находитесь в укрытиях.
Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших близких.
Находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте ПВО.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Читайте также: