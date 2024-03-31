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Вражеские ракеты двигаются на запад — Воздушные Силы ВСУ

Вражеские ракеты двигаются на запад — Воздушные Силы ВСУ

Находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте ПВО. / Фото: Pexels

Находитесь в укрытиях.

Вражеские ракеты обошли Киевскую область и двигаются в Ровенскую и Житомирскую.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе Ровенской, Житомирской, Волынской областей и Шепетовского района Хмельницкой области.

Также есть угроза Львовщине.

Находитесь в укрытиях.

Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших близких.

Находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте ПВО.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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