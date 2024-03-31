Мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс

Не пренебрегайте воздушной тревогой при случае.

Есть информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает мониторинговые каналы в социальных сетях.

Если вылет боевой, то ожидаем пусков ракет: ~3:00 — 4:00.

И ракеты в воздушном пространстве Украины: ~04:30 – 05:30.

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Не игнорируйте тревоги утром.

По уточненной информации, в воздухе находятся 6-8 вражеских самолетов.

Также украинцам советуют зарядить гаджеты и электронные устройства, потому что не исключены удары врага по энергетике.

Добавим, что в настоящее время Воздушные Силы ВСУ не подтверждают эту информацию. Информация проверяется и уточняется.

Сейчас речь идет только об отбое ракетной опасности и угрозах ударных БПЛА.

Напомним, Россия пытается максимально атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

Ночью 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. Оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 84 дрона и ракеты.

Во время воздушной тревоги россияне ударили по энергетике. В частности, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

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