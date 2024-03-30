В ряде областей отменили графики отключений света: детали

Графики почасовых отключений действуют только в Харьковской области.

На утро субботы, 30 марта, отключения света отменены в шести областях Украины. Впрочем, в Харьковской области до сих пор действуют ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Отмечается, что накануне вечером отключение света вводилось в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

"Графики аварийных отключений не применяются. Почасовые отключения действуют только в Харьковской области для 120 тысяч абонентов из-за значительных повреждений оборудования и невозможности передать необходимый объем электроэнергии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ночной атаки в Одесской области аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций. Там были обесточены 70 тысяч потребителей. Впрочем, свет уже удалось вернуть всем.

Напомним, минувшей ночью и утром 29 марта РФ нанесла мощный удар почти сотней ракет и БпЛА. Россияне ударили по энергетике. В частности, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

Под ударом находились 10 регионов. В нескольких областях повреждена энергетическая инфраструктура : в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой.

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