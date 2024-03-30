Под прицелом были энергообъекты: ночью БпЛА атаковали южные области

Этой ночью под российская армия пыталась атаковать беспилотниками Shahed южные и юго-восточные регионы. Под прицелом РФ снова была энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщили Сил обороны юга, а также рассказала в телемарафоне спикер ОК Наталья Гуменюк.

Ночью беспилотники заходили из акватории Черного моря и были точно уничтожены. Дроны маневрировали несколькими областями, пытаясь как разоблачать, так и обходить средства ПВО. Четыре БпЛА сбили в Днепропетровской области, два – в Одесской, один – в Херсонской.

"Вместе с силами ПВО в нашей операционной зоне мы около трех часов отбивали атаку беспилотников, которая была направлена очевидно снова на энергетическую инфраструктуру", — рассказала спикер.

В Одесской области попаданий не допущено. В Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию элеватора, где вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована, люди не пострадали, критические разрушения не допущены.

Напомним, Наталья Гуменюк сообщала, что дроны пытаются обходить ПВО. Эта ночная атака была менее мощной, чем предыдущая. Впрочем, он может быть предвестником последующих ударов, когда враг соберет определенную информацию.

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