Під прицілом були енергооб'єкти: вночі БпЛА атакували південні області

Цієї ночі під російська армія намагалася атакувати безпілотниками Shahed південні та південно-східні регіони. Під прицілом РФ знов була енергетична інфраструктура.

Про це повідомили Сил оборони півдня, а також розповіла в телемарафоні речниця ОК Наталія Гуменюк.

Вночі безпілотники заходили з акваторії Чорного моря і були влучно знищені. Дрони маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО. Чотири БпЛА збили в Дніпропетровській області, два - в Одеській, один - в Херсонській.

"Разом із силами ППО в нашій операційній зоні ми близько трьох годин відбивали атаку безпілотників, яка була спрямована очевидно знову на енергетичну інфраструктуру", - розповіла речниця.

На Одещині влучань не допущено. Втім, у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на територію елеватора, де спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано, люди не постраждали, критичних руйнувань не допущено.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк повідомляла, що дрони намагаються обходити ППО. Ця нічна атака була менш потужна, ніж попередня. Втім, вона може бути передвісником наступних ударів, коли ворог збере певну інформацію.

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