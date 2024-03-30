В Днепре мужчина убил товарища одним ударом

В Днепре в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины без признаков жизни посреди улицы.

Впоследствии правоохранители сообщили о деталях дела.

Выяснилось, что во время словесной перепалки между мужчинами один из них ударили другого по лицу, после чего тот упал на тротуар. От полученных травм пострадавший скончался.

Правоохранители сразу задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее судимый житель соседней области. Мужчине сообщили уже о подозрении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье 20-летний парень зарубил топором мужчину, к которому пришел в гости.

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