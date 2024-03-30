У Дніпрі чоловік вбив товариша одним ударом 

У Дніпрі до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя посеред вулиці.

Згодом правоохоронці повідомили деталі справи.

З'ясувалося, що під час словесної перепалки між чоловіками один з них вдарив іншого по обличчю, після чого той впав на тротуар. Від отриманих травм постраждалий помер.

Правоохоронці одразу затримали зловмисника. Ним виявився 34-річний раніше судимий мешканець сусідньої області. Чоловіку повідомили вже про підозру.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до 10 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Закарпатті 20-річний хлопець зарубав сокирою чоловіка, до якого прийшов у гості.

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