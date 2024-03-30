Це може здивувати вас: маловідома риса характеру королеви Камілли

Королева Камілла зазвичай має стриманий вигляд на публічних заходах. Вона гідно замінює короля Чарльза, так вважають багато королівських експертів.
Нещодавно Камілла відвідувала місто Шрусбері, де кілька шанувальників передали їй подарунки – їхній з Чарльзом портрет, а також плакат для принцеси Уельської з добрими побажаннями. Королева підійшла до людей, щоб прийняти сувеніри та поспілкувалася з ними, а також пообіцяла передати плакат Кейт.
Королівська редакторка Ребека Інгліш пояснила, як члени Фірми проходять навчання тому, як поводитися при спілкуванні з публікою.
"З ними (королівською сім'єю) обговорюють, чого чекати, якщо хтось скаже їм щось у певному сценарії, але єдине, що я знаю про королеву Каміллу, це те, що вона не робить цього. Вона просто йде і говорить то, що думає", — розповідає Ребекка, цитує її слова express.
76-річна Камілла пережила багато у своєму житті від сильної ненависті до своєї персони, до прийняття публікою і королевою Єлизаветою II, яка побажала, щоб Камілла отримала титул "королеви-консорту", коли Чарльз стане королем. Здається, вона має стійкий характер.
Нагадаємо, завтра король Чарльз та королева Камілла відвідають святкову великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
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