Якою буде погода в останній день березня: синоптики здивували

В останній день березня на більшій частині території України очікується тепла малохмарна погода без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде переважно південним, зі швидкістю 7-12 м/с. Однак у західних областях вдень місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 6-11° тепла, на Лівобережжі країни - 3-8° тепла. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до 18-23°, а в західних областях - навіть до 26°. На узбережжі морів температура буде дещо нижчою - 13-18°.

Що стосується погоди на Київщині, то там також буде малохмарно й без опадів. Вітер буде південним, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 6-11° тепла, а вдень прогріється до 18-23°. У столиці вночі буде 8-10° тепла, а вдень - 21-23°.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в останні дні березня очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +25℃. Найближчими днями також очікується тепла погода, однак від наступного тижня знову прийде похолодання.

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