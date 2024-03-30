Какая будет погода в последний день марта: синоптики удивили

В последний день марта на большей части территории Украины ожидается теплая погода без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер будет преимущественно южным, со скоростью 7-12 м/с. Однако в западных областях днем местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 6-11° тепла, на Левобережье страны — 3-8° тепла. Днем столбики термометров будут подниматься до 18-23°, а в западных областях – даже до 26°. На побережье морей температура будет несколько ниже – 13-18°.

Что касается погоды в Киевской области, то там также будет малооблачно и без осадков. Ветер будет южным, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет 6-11° тепла, а днем прогреется до 18-23°. В столице ночью будет 8-10° тепла, а днем – 21-23°.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в последние дни марта ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +25°C. В ближайшие дни также ожидается теплая погода, однако со следующей недели снова придет похолодание.

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