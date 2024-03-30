У низці областей скасували графіки відключень світла: деталі

Графіки погодинних відключень діють лише у Харківській області.

Станом на ранок суботи, 30 березня, відключення світла скасовані у шести областях України. Втім, у Харківській області досі діють обмеження.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Зазначається, що напередодні ввечері відключення світла запроваджували у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.

"Графіки аварійних відключень не застосовуються. Погодинні відключення діють лише у Харківській області для 120 тисяч абонентів через значні пошкодження обладнання та неможливість передати необхідний обсяг електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок нічної атаки в Одеській області аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій. Там знеструмлені були 70 тисяч споживачів. Втім, світло вже вдалося повернути усім.

Нагадаємо, минулої ночі та зранку 29 березня РФ завдала потужного удару майже сотнею ракет та БпЛА. Росіяни вдарили по енергетиці. Зокрема, окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.

Під ударом були 10 регіонів. У кількох областях пошкоджено енергетичну інфраструктуру: у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.

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