Коррупционный скандал в Перу: полиция обыскала дом президента

В субботу, 30 марта, полиция Перу пришла с обыском в дом президента страны Дины Болуарте в столице страны Лиме. Ордер был відан в связи с расследованием громкого коррупционного скандала, получившего название Rolexgate.

Об этом пишет Sky News.

Следователи искали у Дины Болуарте незадекларированные дорогие часы. Видео обыска в прямом эфире транслировало местное телевидение, а после завершения полиция обнародовала фотографии, которые делали во время операции.

Что известно о деле Rolexgate

Информация о том, что Болуарте является владелицей коллекции роскошных часов, появилась почти сразу же после ее назначения премьер-министром Перу в июле 2021 года. После избрания Болуарте президентом в конце 2022 года, СМИ привлекли внимание к дорогим аксессуарам, в которых она появлялась на официальных мероприятиях, правоохранительные органы начали расследование, которое продолжается до сих пор.

Недавно в правительстве страны заявили, что собираются проверить декларации госпожи президента за последние два года.

На прошлой неделе Болуарте прокомментировала подозрения в коррупции, заявив, что пришла в правительство "с чистыми руками", и уйдет из него не запачкав их.

Что касается часов Rolex, она заверила, что работает с 18 лет и купила их на свою заработную плату за это время.

Известно также, что Дина Болуарте получила от прокуратуры повестку с требованием предоставить документы, подтверждающие покупку дорогих часов.

Правительство Перу назвало обыск в президентской резиденции "неконституционным".

Премьер-министр страны Густаво Адриансен также подверг критике действия правоохранителей. Он отметил, что подобный "политический шум" вредит всей стране и отпугивает инвесторов.

Напомним, предыдущий президент Перу Педро Кастильо тоже обвинялся в причастности к коррупционному делу.

Читайте также ведущие новости дня: