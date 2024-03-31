Корупційний скандал у Перу: поліція обшукала будинок президента

У суботу, 30 березня, поліція Перу прийшла з обшуком до будинку президента країни Діни Болуарте у столиці країни Лімі. Ордер був виданий у зв'язку з розслідуванням гучного корупційного скандалу, що отримав назву "Rolexgate".

Про це пише Sky News.

Слідчі шукали у Діни Болуарте незадекларовані дорогі годинники. Відео обшуку у прямому ефірі транслювало місцеве телебачення, а після його завершення поліція оприлюднила фотографії, які робили під час операції.

Що відомо про справу Rolexgate

Інформація про те, що Болуарте є власницею колекції розкішних годинників, з'явилася майже одразу після її призначення прем'єр-міністром перу у липні 2021 року. Після обрання Болуарте президентом наприкінці 2022 року, ЗМІ привернули увагу до дорогих аксесуарів, у яких вона з'являлася на офіційних заходах, правоохоронні органи почали розслідування, яке наразі триває.

Нещодавно в уряді країни заявили, що збираються перевірити декларації пані президента за останні два роки.

Минулого тижня Болуарте прокоментувала підозри у корупції, заявивши, що прий прийшла в уряд "з чистими руками", і піде з нього не забруднивши їх.

Щодо годинника Rolex, вона запевнила, що працює з 18 років і купила його на свою заробітну плату за цей час.

Відомо також, що Діна Болуарте отримала від прокуратури повістку з вимогою надати документи, що підтверджують покупку дорогого годинника.

Уряд Перу назвав обшук у президентській резиденції "неконституційним".

Прем'єр-міністр країни Густаво Адріансен також розкритикував дії правоохоронців. Він зазначив, що подібний "політичний шум" шкодить усій країні та відлякує інвесторів.

Нагадаємо, попереднього президента Перу Педро Кастільо теж звинувачували у причетності до корупційної справи.

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