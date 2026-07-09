"Жорстоко побили під час обшуку": оборонна компанія звинуватила СБУ в тиску

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Оборонна компанія «Українська бронетехніка» заявила, що вранці у четвер, 9 липня, співробітники Служби безпеки України провели «незаконний обшук» у помешканні першого заступника директора підприємства, під час якого його нібито «жорстоко побили».

Про це йдеться у дописі компанії у Facebook.

У компанії стверджують, що внаслідок дій правоохоронців посадовець зазнав численних травм, струсу мозку та був госпіталізований.

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«В ході незаконного обшуку співробітниками СБУ було жорстоко побито у власній оселі першого заступника директора ТОВ „Українська бронетехніка“, що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації», — заявили в компанії.

В «Українській бронетехніці» також назвали кримінальне провадження «абсолютно сфальшованою справою» та заявили, що воно нібито спрямоване на тиск на найбільшу приватну оборонну компанію в Україні.

За версією компанії, слідчі дії пов’язані із закупівлею одноразових протитанкових гранатометів, оголошеною ДП «Агенція оборонних закупівель» у лютому 2026 року.

У підприємстві наголошують, що їхня пропозиція була найвигіднішою за ціною, а поставлені одноразові гранатомети РПГ-75М виробництва чеської компанії Zeveta Ammunition раніше вже постачалися українським Силам безпеки і оборони без претензій щодо якості.

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У компанії також стверджують, що продукція була поставлена в повному обсязі, а будь-яких офіційних рекламацій від замовника вони не отримували.

Водночас в «Українській бронетехніці» звинуватили співробітників СБУ у нібито фальсифікації інформації щодо якості гранатометів та організації упереджених експертиз.

Підприємство закликало Офіс Генерального прокурора перевірити законність кримінального провадження та дій співробітників СБУ.

На момент публікації Служба безпеки України публічно не коментувала заяви компанії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР провело обшуки у власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES Олексія Бабенка — акціонера видання «Бабель», яке опублікувало скандальне розслідування про штурмовий полк «Скеля».

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