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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Профспілки попередили про ризик зриву опалювального сезону через ситуацію навколо Червоноградської ЦЗФ

Незалежна профспілка гірників вимагає негайних рішень щодо Червоноградської ЦЗФ: зволікання загрожує енергетичній безпеці

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Профспілки попередили про ризик зриву опалювального сезону через ситуацію навколо Червоноградської ЦЗФ

© Pixabay

Регіональна організація Незалежної профспілки гірників України Західного регіону звернулася до Президента України, Прем'єр-міністра, міністра енергетики та голови Львівської ОВА із закликом невідкладно втрутитися у ситуацію навколо ПАТ «Львівська вугільна компанія» (Червоноградської ЦЗФ).

У зверненні профспілка заявляє, що через затягування ухвалення рішень під загрозою опинилися робочі місця, стабільна робота державних шахт, енергетична безпека країни та соціально-економічна ситуація всього регіону.

«Ситуація навколо центральної збагачувальної фабрики стала критичною. Через бездіяльність та затягування прийняття рішень під загрозою опинилися робочі місця, стабільна робота шахт, енергетична безпека держави та соціально-економічна ситуація всього регіону», — йдеться у листі.

У профспілці наголошують, що попри численні звернення, судові процеси та наявність необхідних документів питання запуску фабрики досі не вирішене. Там вважають, що кожен день зволікання наближає підприємство до знищення, а працівників — до втрати роботи.

У зверненні також міститься вимога припинити штучне затягування процесу, ухвалити законне рішення щодо роботи фабрики та не допустити її знищення.

«Час виправдань закінчився. Настав час приймати рішення і нести за них відповідальність», — наголосили автори звернення.

У профспілці попереджають, що подальша бездіяльність може поставити під загрозу функціонування вугільної галузі України та ускладнити підготовку до опалювального сезону 2026/2027.

Нагадаємо, народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що тривалий простій Червоноградської центральної збагачувальної фабрики вже створює ризики не лише для роботи державних шахт і підготовки до опалювального сезону, а й для екологічної ситуації та здоров'я мешканців регіону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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