Що відбувається з мозком людини у космосі: вчені назвали головну небезпеку

Космонавти NASA / © Associated Press

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Космічні польоти змінюють не лише м’язи та кістки людини, а й роботу мозку. Науковці з Біркбекського коледжу Лондонського університету проаналізували 15 досліджень за участю близько 377 людей, серед яких були астронавти та учасники наземних симуляцій космічних польотів.

Про це повідомляє видання BBC.

Дослідники виявили структурні та функціональні зміни в ділянках мозку, які відповідають за рух, рівновагу, орієнтацію тіла у просторі та обробку сигналів від різних органів чуття.

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За словами науковців, людський мозок від початку розвитку пристосований до земної гравітації. Він автоматично враховує її під час ходьби, підняття предметів та інших повсякденних рухів.

У невагомості цей постійний сигнал зникає, тому мозку доводиться перебудовувати систему керування тілом.

Саме через це на початку місії астронавти можуть рухатися незграбно, врізатися у стіни або неправильно розраховувати силу рухів. Згодом вони пристосовуються до нового середовища.

Після повернення на Землю мозку знову потрібно звикати до нормальної гравітації. У цей період астронавти можуть мати проблеми з рівновагою, координацією та орієнтацією.

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Особливу небезпеку така перебудова може становити під час майбутніх місій на Марс. Після приблизно восьми місяців польоту мозок екіпажу значною мірою пристосується до невагомості.

Однак після посадки на Марсі, де гравітація приблизно втричі слабша, ніж на Землі, астронавти можуть зіткнутися з дезорієнтацією та труднощами в керуванні тілом.

Це критично важливо, оскільки під час посадки або аварійної ситуації екіпажу доведеться швидко ухвалювати рішення без постійної допомоги із Землі.

Навіть якщо м’язи й кістки підтримуватимуть у формі щоденними тренуваннями, мозок може не встигнути так само швидко пристосуватися до нового рівня гравітації.

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Серед можливих способів розв’язання проблеми вчені розглядають створення штучної гравітації за допомогою обертових модулів космічного корабля.

Також дослідники працюють над стимуляцією ділянок мозку слабкими електричними імпульсами, щоб допомогти астронавтам швидше адаптуватися до зміни гравітації.

Науковці наголошують, що ці дослідження важливі не лише для майбутніх космічних місій. Вони також допомагають краще зрозуміти, як людський мозок перебудовується в незвичних умовах.

Нагадаємо, людський мозок здатний розпізнавати слова з переплутаними літерами — це явище «типоглікемії». Проте це відбувається не через поширене «магічне правило» про незмінність першої та останньої літер, а завдяки контексту, розпізнаванню образів і прогнозуванню.

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