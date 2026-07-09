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- Украина
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"Жестоко избили во время обыска": оборонная компания обвинила СБУ в давлении
В «Украинской бронетехнике» назвали уголовное дело «абсолютно сфабрикованным» и заявили о давлении на оборонную компанию.
Оборонная компания «Украинская бронетехника» заявила, что утром в четверг, 9 июля, сотрудники Службы безопасности Украины провели «незаконный обыск» в квартире первого заместителя директора предприятия, в ходе которого его якобы «жестоко избили».
Об этом говорится в посте компании в Facebook.
В компании утверждают, что в результате действий правоохранителей чиновник получил многочисленные травмы и сотрясение мозга и был госпитализирован.
«В ходе незаконного обыска сотрудники СБУ жестоко избили в его собственном доме первого заместителя директора ООО „Украинская бронетехника“, что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации», — заявили в компании.
В «Украинской бронетехнике» также назвали уголовное производство «абсолютно сфабрикованным делом» и заявили, что оно якобы направлено на оказание давления на крупнейшую частную оборонную компанию в Украине.
По версии компании, следственные действия связаны с закупкой одноразовых противотанковых гранатометов, объявленной ГП «Агентство оборонных закупок» в феврале 2026 года.
На предприятии отмечают, что их предложение было самым выгодным по цене, а поставленные одноразовые гранатометы РПГ-75М производства чешской компании Zeveta Ammunition ранее уже поставлялись украинским Силам безопасности и обороны без претензий к качеству.
В компании также утверждают, что продукция была поставлена в полном объеме, а каких-либо официальных претензий от заказчика они не получали.
В то же время в «Украинской бронетехнике» обвинили сотрудников СБУ в якобы фальсификации информации о качестве гранатометов и проведении предвзятых экспертиз.
Предприятие обратилось к Офису Генерального прокурора с просьбой проверить законность уголовного производства и действий сотрудников СБУ.
На момент публикации Служба безопасности Украины публично не комментировала заявления компании.
Напомним, ранее сообщалось, что ГБР провело обыски у владельца компании-производителя дронов VYRIY INDUSTRIES Алексея Бабенко — акционера издания «Бабель», которое опубликовало скандальное расследование о штурмовом полке «Скеля».