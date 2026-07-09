"Жестоко избили во время обыска": оборонная компания обвинила СБУ в давлении

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Оборонная компания «Украинская бронетехника» заявила, что утром в четверг, 9 июля, сотрудники Службы безопасности Украины провели «незаконный обыск» в квартире первого заместителя директора предприятия, в ходе которого его якобы «жестоко избили».

Об этом говорится в посте компании в Facebook.

В компании утверждают, что в результате действий правоохранителей чиновник получил многочисленные травмы и сотрясение мозга и был госпитализирован.

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«В ходе незаконного обыска сотрудники СБУ жестоко избили в его собственном доме первого заместителя директора ООО „Украинская бронетехника“, что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации», — заявили в компании.

В «Украинской бронетехнике» также назвали уголовное производство «абсолютно сфабрикованным делом» и заявили, что оно якобы направлено на оказание давления на крупнейшую частную оборонную компанию в Украине.

По версии компании, следственные действия связаны с закупкой одноразовых противотанковых гранатометов, объявленной ГП «Агентство оборонных закупок» в феврале 2026 года.

На предприятии отмечают, что их предложение было самым выгодным по цене, а поставленные одноразовые гранатометы РПГ-75М производства чешской компании Zeveta Ammunition ранее уже поставлялись украинским Силам безопасности и обороны без претензий к качеству.

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В компании также утверждают, что продукция была поставлена в полном объеме, а каких-либо официальных претензий от заказчика они не получали.

В то же время в «Украинской бронетехнике» обвинили сотрудников СБУ в якобы фальсификации информации о качестве гранатометов и проведении предвзятых экспертиз.

Предприятие обратилось к Офису Генерального прокурора с просьбой проверить законность уголовного производства и действий сотрудников СБУ.

На момент публикации Служба безопасности Украины публично не комментировала заявления компании.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГБР провело обыски у владельца компании-производителя дронов VYRIY INDUSTRIES Алексея Бабенко — акционера издания «Бабель», которое опубликовало скандальное расследование о штурмовом полке «Скеля».

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