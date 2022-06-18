Президент Перу з'явився у суді через корупційну справу

Прокуратура розслідує справу про ймовірну злочинну змову, до якої може бути причетний президент Перу.

Президент Перу Педро Кастільйо у п'ятницю, 17 червня, прибув до прокуратури, аби надати відповіді у справі проти нього. Президента звинувачують у причетності до корупційної справи.

Про це пише Associated Press.

Під час його візиту десятки людей кричали в мегафон "президент – злочинець", інші закликали його посадити.

Прокуратура також веде розслідування щодо колишнього міністра транспорту Хуана Сілви та шести депутатів. Розслідування стосується звинувачення в тому, що злочинне угруповання на чолі з Кастільо нібито отримувало вигоду від робіт, які були неправомірно передані деяким керівникам бізнесу.

Це перший випадок в історії Перу, коли окружна прокуратура розслідує справу проти чинного президента.

Шість попередніх президентів Перу, які керували країною з 1985 по 2020 рік, були засуджені, або їм були пред'явлені звинувачення у корупції, або відмиванні грошей.

За 10 місяців перебування на посаді Кастільо було вже дві спроби його імпічменту в Конгресі.

Кастільо склав присягу 28 липня 2021 року, термін його перебування на посаді президента триватиме ще п’ять років, до 28 липня 2026 року

Нагадаємо, у Перу прем'єр-міністр пішов у відставку через три дні після призначення.

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