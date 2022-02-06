У Перу прем'єр пішов у відставку через три дні після призначення: що сталося

Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві над дружиною і дочкою.

Президент Перу Педро Кастільо звільнив прем'єр-міністра Ектора Валера Пінто всього через три дні після його призначення.

Про це інформує RPP.

Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві над дружиною і дочкою, що з'явилися в місцевих ЗМІ. Суддя навіть виніс постанову про охорону його дружини.

Пінто своєю чергою повідомив, що надіслав президенту країни листа, в якому розповів свою позицію. Він погодився піти у відставку, але звинувачення у домашньому насильстві відкидає і погрожує судитися з пресою.

"Я визнаю поразку, завдану мені газетами Перу, які пов'язані з ультраправими. Звинувачення побудовані на фейках. Я подаватиму до суду на людей, які заявляли про це", — сказав експрем’єр. Він додав, що йде "залікувати рани" і повернеться, "коли цього захочуть люди".

Зазначимо, що цей склад кабінету міністрів Педра Кастільйо став третім з моменту вступу глави держави на посаду у липні минулого року.

Педро Кастільо, колишній шкільний вчитель, неочікувано став президентом у липні 2021 року.

Нагадаємо, що у Перу внаслідок авіакатастрофи туристичного літака компанії Aero Santos загинули семеро людей, зокрема п'ятеро туристів з Нідерландів і Чилі та двоє місцевих пілотів.

Новини світу: у Перу розбився літак із туристами – загинули двоє членів екіпажу та 5 пасажирів

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