Уряд Чехії на чолі з прем'єром пішов у відставку

Уряд Чехії на чолі з прем'єром пішов у відставку

Президент Земан прийняв подання Бабіша.

Чеський уряд на чолі з премʼєр-міністром Андрієм Бабішем пішов у відставку.

Про це прем'єр заявив під час пресконференції після позачергового засідання уряду.

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"Уряд вирішив піти у відставку. Я направив президентові прохання про відставку, президент прийняв його", - повідомив Бабіш.

Слід зауважити, що його уряд вирішив звільнитися після того, як рух "Акція невдоволених громадян" програв під час виборів до паралменту. Нова коаліція, яку очолив Петр Фіал, має у своєму розпорядженні більшість.

Своєю черго, Бабіш тимчасово буде виконувати обовʼязки премʼєра до формування нового уряду. Вже після цього він пообіцяв очолити "активну опозицію".

Нагадаємо, Національне управління боротьби з організованою злочинністю Чехії перевіряє людей з оточення президента країни Мілоша Земана, якого вісторонили від посади через стан здоров'я.

Земана госпіталізували 10 жовтня - на наступний день після виборів, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки. Причиною госпіталізації чеського президента називають хворобу печінки. Згодом з'явилася інформація, що відсторонять від посади через стан здоров'я.

Новини світу: Мілоша Земана відсторонять від посади президента через стан здоров'я

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