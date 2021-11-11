В Україні офіційно заборонили фільм, де зіграв Володимир Зеленський

Йдеться про стрічку "Ржевський проти Наполеона".

В Україні офіційно заборонили прокат фільму "Ржевський проти Наполеона", де зіграв президент Володимир Зеленський.

Обмеження запровадило Державне агентство з питань кіно, яке не видавало прокатну ліцензію російсько-української комедії від 2015 року. Про це йдеться у відповіді агенства на запит Українських Новин.

Як йдеться у повідомленні, таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що від 6 жовтня 2015 року російський комік Юрій Гальцев, який зіграв роль мера, перебуває у переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. А згідно зі ст. 15 закону "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів, у яких беруть особи, включені до "чорного списку" Мінкульту.

Знімання фільму "Ржевський проти Наполеона"

Зауважимо, "Ржевський проти Наполеона" - комедія, що вийшла в прокат 2012 року. Зеленський зіграв у ньому роль Наполеона, а також виступив продюсером. Дія стрічки відбувається 1812 році: французький імператор захопив Москву і збирається одружитися на першій столичній красуні, яка насправді є таємним агентом царської розвідки — поручиком Ржевським.

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