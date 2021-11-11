У Рівненській області знайшли 14-річного підлітка, який зник 4 дні тому

У Рівненській області знайшли 14-річного підлітка, який зник 4 дні тому

Хлопець переховувався на горищі у будинку друга.

У Рівненській області розшукали 14-річного хлопця, який зник під час випасання корів. Підлітка шукали 4 дні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Рівненщини.

Учора,10 листопада, поліцейські розшукали та повернули додому 14-річного жителя селища Піщанка, який пішов з пасовища, де пас разом з матір’ю худобу.

Неповнолітній додому не повернувся. Рідні хлопця звернулися до поліції і повідомили, що він зник ще 7 листопада, його бачили у Піщанці місцеві жителі.

Хлопчик і раніше йшов з дому, аби не допомагати матері по господарству. Спочатку родичі шукали зниклого самотужки, але потім вирішили звернутися до поліції.

"На пошуки хлопчика залучили поліцейських Тульчинського районного відділу поліції. Правоохоронці перевірили закинуті будинки, місця де міг знаходитися неповнолітній, опитали його друзів. Зрештою знайшли хлопчика в селищі Піщанка у товариша вдома. Свій вчинок він пояснив тим, що не хотів виконувати хатні обов’язки", - розповіли у поліції.

З матір’ю та її сином поліцейські провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, що поліцейські Харківської області розшукали двох підлітків із Херсонщини, які вийшли з дому та зникли безвісти. Жертвами злочину вони не стали.

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