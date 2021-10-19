Президента Чехії Земана відсторонять від посади через стан здоров'я

Причиною госпіталізації називають хворобу печінки.
Президента Чехії Мілоша Земана, який уже більше тижня перебуває в лікарні, відсторонять від посади через стан здоров'я.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 жовтня.
У чеському парламенті заявили, що отримали звіт медиків, в якому йдеться, що в найближчі тижні Земан не зможе повернутись до роботи. Відтак його обов'язки будуть перерозподілені між іншими органами влади.
Мілоша Земана госпіталізували 10 жовтня - на наступний день після виборів, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки. Причиною госпіталізації чеського президента називають хворобу печінки.