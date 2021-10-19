Президента Чехії Земана відсторонять від посади через стан здоров'я

Президента Чехії Земана відсторонять від посади через стан здоров'я

Причиною госпіталізації називають хворобу печінки.

Президента Чехії Мілоша Земана, який уже більше тижня перебуває в лікарні, відсторонять від посади через стан здоров'я.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 жовтня.

У чеському парламенті заявили, що отримали звіт медиків, в якому йдеться, що в найближчі тижні Земан не зможе повернутись до роботи. Відтак його обов'язки будуть перерозподілені між іншими органами влади.

Мілоша Земана госпіталізували 10 жовтня - на наступний день після виборів, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки. Причиною госпіталізації чеського президента називають хворобу печінки.

Новини світу: президента Чехії відсторонять від посади через стан здоров'я

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