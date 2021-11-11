Правительство Чехии во главе с премьером ушло в отставку

Правительство Чехии во главе с премьером ушло в отставку

Президент Земан принял представление Бабиша.

Чешское правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем ушло в отставку.

Об этом премьер заявил во время пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.

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"Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту просьбу об отставке, президент принял его", — сообщил Бабиш.

Следует заметить, что его правительство решило уволиться после того, как движение "Акция недовольных граждан" проиграло во время выборов в паралмент. Новая коалиция, которую возглавил Петр Фиал, располагает большинством.

В свою очередь, Бабиш временно будет исполнять обязанности премьера к формированию нового правительства. После этого он пообещал возглавить "активную оппозицию".

Напомним, Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии проверяет людей из окружения президента страны Милоша Земана, которого отстранили от должности из-за состояния здоровья.

Земана госпитализировали 10 октября — на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение. Причиной госпитализации чешского президента называют болезнь печени. Впоследствии появилась информация, что отстранят от должности из-за состояния здоровья.

Новости мира: Милоша Земана отстранят от должности президента по состоянию здоровья

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