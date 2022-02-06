Полісменка з Хмельниччини переспівала хіт Біллі Айліш

Катерина Білоус взяла участь у шоу "Голос країни".

У третьому епізоді шоу "Голос країни-12" на сцену вийшла 29-річна Катерина Білоус з Хмельниччини.

Жінка має першу освіту – музичну, але присвятила своє життя роботі у правоохоронних органах. Катерина працює лейтенанткою поліції, а у вільний час співає в оркестрі головного управління Хмельницької області. Разом з колегами вона виступала в Німеччині, Франції, їздила і в зону АТО.

"Попри те, що я дійсно люблю свою роботу та колег, десь там усередині у мене є творча частинка, яка рветься назовні. Я хочу показати, що у мене є талант, голос і я варта стояти на великій сцені", – поділилася Катерина.

На "Голосі" вона переспівала хіт Біллі Айліш - No Time To Die, але не розвернула жодне крісло.

"Як для інспекторки ви співали дуже-дуже гарно, і це підтримка залу підтверджує. Як для вокалістки – треба ще вкататися, увійти в матеріал. Це як м'язи – треба тренувати й тренувати", – прокоментував Потап.

Зі свого боку, Святослав Вакарчук вийшов до полісменки на сцену та дав декілька порад щодо виконання композиції. Після цього їй дали другий шанс Олександра Заріцька та Андрій Мацола. Катерина Білоус продовжує участь у проєкті.

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