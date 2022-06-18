На Житомирщині викрили ще двох прихильників Путіна: підтримували "військову спецоперацію" диктатора

На Житомирщині викрили ще двох прихильників Путіна: підтримували "військову спецоперацію" диктатора

Служби безпеки викрила чергових прихильників "руского міра" у Житомирській області.

Публічно підтримували так звану "військову спецоперацію" країни-агресорки Росії та дії її військових в Україні мешканець Овруча, а також житель Житомира.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Житомирській області.

Військовий пенсіонер із Овруча у заборонених в Україні "Однокласниках" відкрито поширював проросійські інформаційні матеріали, у який підтримувалася політика президента-диктатора Путіна. Крім того, дописи чоловіка містили заклики до підтримки військ РФ та збройних формувань квазіреспублік на сході України. За його словами, нині вони перебувають на передовій боротьби з "нацизмом".

У пропагандиста вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Досудове розслідування відбувається за статтею "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників".

Тим часом житель Житомира у громадських місцях, зокрема торговельному центрі, переконував присутніх у тому, що мета так званої "спеціальної військової операції Путіна" в Україні - це нщо інше як "братня" допомоги українському народові. Він стверджував, що в українській армії воюють лише "нацисти" та "зеки". Саме тому, що обстріли армії РФ - це "вимушена міра", аби здійснити успішну "денацифікацію" України.

Підозрюваний також зневажливо висловлювався про українських військових, стверджував, що вони підтримують "нацистський режим". Натомість виправдовував російських окупантів та їхні дії на території України. Зловмиснику повідомлено про підозру за статтею "колабораційна діяльність".

Як повідомлялося, СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини та встановила бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині. Агента коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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