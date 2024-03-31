Моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

Не нехтуйте повітряною тривогою при нагоді.

Є інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це інформують моніторингові канали у соціальних мережах.

Якщо виліт бойовий, то очікуємо на пуски ракет: ~3:00 - 4:00.

Та ракети в повітряному просторі України: ~04:30 - 05:30.

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Не ігноруйте тривоги вранці.

За уточненою інформацією, у повітрі перебуває 6-8 ворожих літаків.

Також українцям радять зарядити гаджети та електронні пристрої, адже не виключені удари ворога по енергетиці.

Додамо, що наразі Повітряні Сили ЗСУ не підтверджують цю інформацію. Інформація перевіряється та уточнюється.

Зараз йдеться лише про відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА.

Нагадаємо, Росія намагається максимально атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдалися до атак навесні.

Вночі 29 березня РФ завдала потужного удару різними ракетами та БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 84 дрони і ракети.

Під час повітряної тривоги росіяни вдарили по енергетиці. Зокрема, окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.

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