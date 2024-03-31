Астрологический прогноз на 31 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – заниматься делами, до которых до сих пор не доходили руки.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, фиалковый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, длятся недолго и особой опасности не представляют, особенно если борьбу с ними начать сразу – без промедления.
Питание дня: под запретом все продукты, которые могут нанести вред печени – особенно это касается жирного и жареного мяса и алкоголя. Лекарственные препараты нужно принимать только в случае крайне необходимости.
Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: день благоприятен для уборки на дачном участке и рыхления земли.
Магия и мистика дня: можно заниматься «домашней» магией – создавать амулеты, которые будут защищать жилье от злых сил.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому ни переживать, ни радоваться по поводу их «сюжетов» не стоит.
Табу дня: нужно опасаться даже небольших ранок: их нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами.
Цитата дня: «Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. Только работа и сила воли могут дать ей жизнь и обратить ее в славу» (Альбер Камю).
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