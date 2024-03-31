Астрологический прогноз на 31 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – и нужно – заниматься делами, до которых до сих пор не доходили руки.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, фиалковый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, длятся недолго и особой опасности не представляют, особенно если борьбу с ними начать сразу – без промедления.

Питание дня: под запретом все продукты, которые могут нанести вред печени – особенно это касается жирного и жареного мяса и алкоголя. Лекарственные препараты нужно принимать только в случае крайне необходимости.

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: день благоприятен для уборки на дачном участке и рыхления земли.

Магия и мистика дня: можно заниматься «домашней» магией – создавать амулеты, которые будут защищать жилье от злых сил.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому ни переживать, ни радоваться по поводу их «сюжетов» не стоит.

Табу дня: нужно опасаться даже небольших ранок: их нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами.

Цитата дня: «Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. Только работа и сила воли могут дать ей жизнь и обратить ее в славу» (Альбер Камю).

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