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Астрологический прогноз на 31 марта

Астрологический прогноз на 31 марта

Пегас - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – заниматься делами, до которых до сих пор не доходили руки. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, фиалковый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, длятся недолго и особой опасности не представляют, особенно если борьбу с ними начать сразу – без промедления. 

Питание дня: под запретом все продукты, которые могут нанести вред печени – особенно это касается жирного и жареного мяса и алкоголя. Лекарственные препараты нужно принимать только в случае крайне необходимости. 

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: день благоприятен для уборки на дачном участке и рыхления земли. 

Магия и мистика дня: можно заниматься «домашней» магией – создавать амулеты, которые будут защищать жилье от злых сил. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому ни переживать, ни радоваться по поводу их «сюжетов» не стоит. 

Табу дня: нужно опасаться даже небольших ранок: их нужно сразу же обрабатывать антисептическими средствами. 

Цитата дня: «Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом. Только работа и сила воли могут дать ей жизнь и обратить ее в славу» (Альбер Камю). 

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