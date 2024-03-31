Астрологічний прогноз на 31 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і потрібно – займатися справами, до яких досі не доходили руки.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: ліловий, фіолетовий, фіалковий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, тривають недовго і особливої небезпеки не становлять, особливо якщо боротьбу з ними розпочати одразу – без зволікань.

Харчування дня: під забороною всі продукти, які можуть завдати шкоди печінці – особливо це стосується жирного і смаженого м'яса та алкоголю. Лікарські препарати варто приймати лише в разі крайньої необхідності.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: день сприятливий для прибирання на дачній ділянці та розпушування землі.

Магія і містика дня: можна займатися "домашньою" магією – створювати амулети, які захищатимуть житло від злих сил.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, тому ні переживати, ні радіти з приводу їхніх сюжетів не варто.

Табу дня: треба остерігатися навіть невеликих ранок: їх треба одразу ж обробляти антисептичними засобами.

Цитата дня: "Геніальність може виявитися лише швидкоплинним шансом. Тільки робота й сила волі можуть дати їй життя та перетворити її на славу" (Альбер Камю).

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