Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина

У ніч проти 31 березня 2024 року у Києві та низці українських областей оголосили повітряну тривогу.

Це сталося через пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Ракети у повітряному просторі України очікуються найближчим часом.

Тривоги вже у більшості областей. Поза сумнівом, за лічені хвилини буде у всіх, тож подбайте всі про свою безпеку.

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Цікаво, що у Києві за кілька хвилин після початку повітряної тривоги пролунав відбій.

Проте пізніше знову пролунали сирени.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак порадив не ігнорувати попередження про повітряну тривогу.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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