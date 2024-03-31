Ворог ударив по Харкову, ймовірно, новим боєприпасом - Терехов

Ввечері 30 березня 2024 року ворог знову обстріляв Харків.

Про це інформує Суспільне.Харків.

Росія поцілила по житловій забудові у Шевченківському районі міста. У будинку поруч з місцем удару вилетіли шибки.

РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова керованим снарядом. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Синєгубов. Одна людина зазнала поранень внаслідок влучання.

Удару по Харкову ввечері 30 березня, ймовірно, завдали тим самим новим боєприпасом, яким росіяни били 27 березня, розповів міський голова Ігор Терехов на місці влучання в Шевченківському районі.

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"Був один потужний удар був біля будівлі, без прямого влучання (в будинок — ред.). Зачепило один будинок, але в ньому 12 підʼїздів, 480 квартир. Дуже багато вибитих вікон. На щастя, комунікації не пошкоджені. Дахи будемо обстежувати завтра зранку", — зауважив Терехов.

За його даними, окрім житлової будівлі пошкоджень зазнала школа, яку відновлювали після пошкодження 27 березня.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук запевнив, що у Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на Харків.

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківщині будують другу лінію оборони.

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