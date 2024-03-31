Враг ударил по Харькову, вероятно, новым боеприпасом – Терехов

Вечером 30 марта 2024 года враг снова обстрелял Харьков.

Об этом информирует Общественное.Харьков.

Россия попала по жилой застройке в Шевченковском районе города. В доме рядом с местом удара вылетели стекла.

РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Харькова управляемым снарядом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов. Один человек получил ранения в результате попадания.

Удар по Харькову вечером 30 марта, вероятно, нанесли тот самый новый боеприпас, которым россияне били 27 марта, рассказал городской голова Игорь Терехов на месте попадания в Шевченковском районе.

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"Был один мощный удар возле здания, без прямого попадания (в дом — ред.). Задело один дом, но в нем 12 подъездов, 480 квартир. Очень много выбитых окон. К счастью, коммуникации не повреждены. Крыши будем обследовать завтра утром ", — заметил Терехов.

По его данным, кроме жилого здания повреждения получила школа, возобновляемая после повреждения 27 марта.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук заверил, что в Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, способных осуществить наступление на Харьков.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны.

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