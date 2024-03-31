Байден виграв праймеріз в одному з американських штатів

У США триває передвиборча кампанія
Президент Джо Байден переміг на праймеріз у демократів у Північній Дакоті.
Про це інформує The Associated Press.
У суботу оголосили результати первинних виборів, переважно поштових. Партія почала розповсюджувати бюлетені виборцям, які просили їх у лютому.
Перемога Байдена була практично забезпечена, хоча на первинному голосуванні брали участь семеро інших кандидатів.
Колишній президент Дональд Трамп переміг на президентських зборах Республіканської партії Північної Дакоти 4 березня, взявши всіх 29 делегатів.
Байден і Трамп уже забезпечили достатньо делегатів для висунення своїх партій.
Тим часом зауважимо, що сенатор Берні Сандерс перемагав на кокусах Демократичної партії в Північній Дакоті в 2016 і 2020 роках.
До слова, рівно два роки тому, 26 березня 2022 року, Байден назвав Путіна "м’ясником" під час своєї зустрічі у Варшаві з українськими біженцями.
Нагадаємо, раніше конгресмен-республіканець Майкл Маккол повідомив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує після великодніх канікул винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні.
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