Байден виграв праймеріз в одному з американських штатів

Президент Джо Байден переміг на праймеріз у демократів у Північній Дакоті.

Про це інформує The Associated Press.

У суботу оголосили результати первинних виборів, переважно поштових. Партія почала розповсюджувати бюлетені виборцям, які просили їх у лютому.

Перемога Байдена була практично забезпечена, хоча на первинному голосуванні брали участь семеро інших кандидатів.

Колишній президент Дональд Трамп переміг на президентських зборах Республіканської партії Північної Дакоти 4 березня, взявши всіх 29 делегатів.

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Байден і Трамп уже забезпечили достатньо делегатів для висунення своїх партій.

Тим часом зауважимо, що сенатор Берні Сандерс перемагав на кокусах Демократичної партії в Північній Дакоті в 2016 і 2020 роках.

До слова, рівно два роки тому, 26 березня 2022 року, Байден назвав Путіна "м’ясником" під час своєї зустрічі у Варшаві з українськими біженцями.

Нагадаємо, раніше конгресмен-республіканець Майкл Маккол повідомив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує після великодніх канікул винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні.

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