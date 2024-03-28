Скандалы в ВСУ и Минобороны: кого скрутили в этот раз и куда девался Резников

Скандалы с хищениями средств у военных не стихают. На этот раз ГБР задержало экс-чиновника ВСУ, который незаконно обогатился почти на 58 млн грн.

Всю Украину потрясли скандалы с хищением средств у военных. Дерибанов – на сотни миллионов, и все это уже во время полномасштабной войны. Ловили взяточников и с поличным, и после внутренних аудитов.

Кого и за что задержали в этот раз, что известно о расследовании предыдущих коррупционных схем в ВСУ и Минобороны, и где, собственно, экс-министр обороны Алексей Резников, во времена которого происходили громкие скандалы – смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Скандал с хищением средств у ВСУ на десятки миллионов

Скандалы с хищениями средств у простых военных не стихают. 21 марта Государственное бюро расследований заявило о новом задержании. В этот раз скрутили бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ. Он незаконно обогатился почти на 58 млн грн.

По данным ГБР, он не просто внезапно разбогател, а еще и создал сеть предприятий, выкачивавших деньги из госбюджета. Самое страшное, что за эти средства государство должно было накормить тысячи украинских военных.

Более того, за два года полномасштабного вторжения экс-высокопоставленный чиновник ВСУ приобрел более 50 земельных участков, элитный автомобиль и квартиру в столице.

Кого подозревают?

Правоохранители не называют имя задержанного. Однако, по данным источников ТСН.ua, речь идет о бывшем начальнике Центрального управления продовольственного обеспечения командования Сил логистики ВСУ, полковнике Александре Козловском. И, как часто бывает, все права собственности на большинство земельных участков зарегистрированы на тещу и тестя фигуранта. А машина, которая стоит около 1,5 млн грн, зарегистрирована на его дочь – студентку Военного института им. Шевченко. Вот только есть нюанс: на тот момент за весь период своей трудовой деятельности дочь получила 378 тыс. грн дохода, то есть собственных законных денег на автомобиль у нее не было.

В марте 2023 года Александр Козловский, вероятно, приобрел квартиру в Киеве площадью 158 кв. м почти за 6 млн грн (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее украшают мебелью, которую покупают за деньги с банковской карты тестя.

Сотрудники ГБР задержали бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ

Ранее журналисты уже брались за дело Козловского. По данным издания "Наші гроші", его коррупционная схема зародилась еще с 16 марта 2022 года (т.е. это еще даже из Киевщины не выгнали оккупантов, как под носом уже воровали свои же) и спокойно функционировала до 13 июня 2023 года. Правоохранители отмечают, что сумма украденных средств, по меньшей мере, на 46 млн грн превышает законные доходы Козловского. Радует лишь то, что суд наложил арест на незаконно приобретенные активы подозреваемого и есть шанс, что все украденные деньги будут возвращены государству, а злоумышленники – справедливо наказаны.

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Коррупционные скандалы в Минобороны

Не менее интересные схемы следовали и из Минобороны. Нарушений выявили на 10 млрд, и это были результаты всего за четыре месяца внутренних проверок. Такие сумасшедшие цифры в начале 2024 года называл министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что аудит и дальше будет продолжаться, пока система не очистится от загребущих рук.

А после этого был новый скандал – мы узнали о новой сверхнагруженной схеме, которую закрутила семья Гринкевичей. 29 декабря Гринкевич-старший был задержан за попытку подкупить одного из руководителей ГБР взяткой в 500 тыс. дол. Несколько месяцев назад ГБР начало расследование по факту "оборудок с закупками одежды и белья для ВСУ", которые, по данным следствия, должен был поставлять львовский бизнесмен. Подконтрольные ему компании якобы выиграли 23 тендера на 1,5 млрд грн на поставку одежды Минобороны.

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Коррупционный скандал с семьей Гринкевичей / Фото: ТСН.ua

Следствие утверждает, что оборонные заказы должны были выполнять компании, которые раньше занимались строительством. Они не имели надлежащих производственных, складских и других возможностей, чтобы производить и хранить вещи для нужд Минобороны. В результате шесть контрактов не выполнили полностью, а по меньшей мере по семи поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, "но получили государственные средства за полное исполнение обязательств".

Фигуранты же от обвинений открещиваются. Семья нанимает адвокатов и все еще пытается доказать, что якобы украденные средства – безбожная клевета. После скандалов Минобороны решило разорвать соглашения с компаниями, связанными с Гринкевичами, которые, кстати, были одними из крупнейших поставщиков.

Очистка системы началась, и мы надеемся, что это не станет временным пшиком, а коррупция в Украине скоро останется в прошлом, и все причастные будут по-настоящему наказаны.

Когда последовали первые скандалы и что говорил Резников?

Напомним, что первые коррупционные скандалы на закупках для ВСУ произошли в январе 2023 года после расследования "Зеркала недели". Тогда были и яйца по 17, и картофель по 22, и лук по 42 гривны за килограмм, да и не только. Журналисты сравнили цены в обычных магазинах – и разница была неоспоримой: где в полтора раза, а где и вдвое суммы были больше, чем могли бы.

Из-за этих скандалов уволили тогдашнего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и директора Департамента госзакупок Богдана Хмельницкого. Впоследствии они получили подозрения и оказались в СИЗО.

Впрочем, за подчиненных тогда "горой стал" уже бывший глава Минобороны Алексей Резников. Он сделал громкое заявление, мол, его бывший заместитель и руководитель департамента не причастны к скандалу, а все дело в бумагах о закупках. По его словам, произошла якобы техническая ошибка по поводу цен на яйца. Резников настаивал, что поставщик указал цену не за штуку, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы в другую, и отметил, что многие сравнения в таблице журналистов были некорректными.

Алексей Резников / Фото: ТСН.ua

Скандалы, лишившие Резникова должности

Но уже после этого уровень доверия к Резникову начал стремительно падать. Этот скандал, по всей вероятности, и стал началом конца. А жирную точку поставил уже следующий скандал.

"Зеркало недели" выпустило новое расследование: в этот раз Минобороны обвиняли в коррупции при закупках курток для ВСУ. Журналисты утверждали, что зимняя форма для бойцов оказалась летней, а также втрое подорожала. В то же время журналист "Украинской правды" Михаил Ткач выяснил, что одним из владельцев турецкой компании, получившей 30 млн дол. от Минобороны, был племянник народного депутата от фракции "Слуга народа".

Тем не менее, причастность Резникова ни к одной из этих махинаций доказана не была. В документах, обнародованных до этого, обнаружили много несоответствий, а впоследствии скандал с куртками и вовсе "сдулся". Впрочем, как бы то ни было, все эти скандалы, доказанные и не доказанные, стоили Резникову должности, несмотря на то, что его самого в коррупции не обвиняли. Тем не менее, 4 сентября 2023 года он написал заявление об отставке. Поблагодарив всех за плодотворный труд, Резников внезапно исчез с информационного поля.

Украинские СМИ предполагали, что 57-летний Резников станет новым послом в Британии, где у него сложились хорошие отношения с чиновниками. Но прошло несколько месяцев, а этого так и не произошло. Теперь это место уже пророчат Валерию Залужному. В октябре 2023 года журналисты издания New Voice заявили, что Резников принялся писать книгу. В ноябре помощница Резникова в комментарии "Новини.Live" заявила, что ее шеф перезагружается:

"Он сейчас перезагружается. Территориально – находится в Киеве. Ходит в тир – стреляет. Иногда балуется сладостями".

Впоследствии и сам Резников дал комментарий "Новини.LIVE". Вот что он сказал:

"Спасибо. Я в Киеве. Все хорошо".

Где Резников сейчас?

Но вопрос, где Резников, все равно не покидал украинцев. В определенный момент запрос в Google на этот счет начал даже бить рекорды. После увольнения Резников очень редко посещал общественные мероприятия или события. Лишь однажды дал интервью CNN.

Но в январе Резников все же "засветился" на публике: его заметили на церемонии открытия мемориала первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Но даже после этого вопросов меньше не стало. Чем начал заниматься Резников после увольнения – так и оставалось загадкой. Однако уже 19 января в Сети появилась информация, что экс-министр решил вернуться в адвокатскую практику, ему восстановили право на юридическую деятельность.

Алексей Резников на открытии мемориала Леониду Кравчуку/Фото: X (Twitter)

Напомним, что главой Минобороны Резников стал еще 4 ноября 2021 года и был его третьим руководителем при президентстве Владимира Зеленского. В этой должности встретил полномасштабную войну. Какая ответственность тогда легла на плечи главы ведомства – можно только представить.

Можно по-разному относиться к Резникову, но за более чем 500 дней полномасштабной войны он действительно многое сделал для обороноспособности Украины. Он помог получить миллиарды долларов западной военной помощи для поддержки оборонных усилий Украины. А поскольку хорошо владел английским языком, он смог наладить прочные отношения с министрами обороны и военными чиновниками стран-членов Альянса. Под его руководством удалось преодолеть табу на поставку Украине мощного военного оборудования, в частности, мы получили НАТОвские танки, реактивную артиллерию наподобие HIMARS, дальнобойные гаубицы и ракеты, тысячи ББМ, современную ПВО, кассетные боеприпасы, он же и начинал договариваться о поставках самолетов F-16.

Когда стало известно об отставке Резникова, эксперты и просто военные решили напомнить украинцам, за что следует поблагодарить бывшего министра, а не только поливать его грязью.

Впрочем, вопрос о жизни после увольнения не покидает украинцев. Резников полностью отстранился от соцсетей и даже "подчистил" свои страницы. Экс-министр остается в тени, несмотря на громкие коррупционные скандалы, происходившие во времена, когда он был главой Минобороны.

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