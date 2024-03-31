В Ровенской области раздавались взрывы: какие последствия

Воздушная тревога в Ровенской области длилась около полутора часов.

В ночь на 31 марта в Ровенской области раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

"На Ровенщине обломки воздушной цели повредили электросопротивление. На месте работают представители соответствующих служб. Электроснабжение обеспечено. Также незначительные повреждения получил ФАП", — отметил чиновник.

Другой информации о повреждении зданий или сооружений зафиксировано не было, подчеркнул Коваль.

Добавим, что воздушная тревога в Ровенской области длилась около полутора часов. Началась в 5 утра и закончилась в 6:28.

По его информации, люди не пострадали.

Как рассказывали ранее, также взрывы ночью 31 марта раздавались во Львовской области. Россия атаковала крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта.

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