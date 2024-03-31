Буданов розповів про авіацію в РФ: "Її стан виключно підтримують"

За словами Буданова, “ТУшки” ніхто не бачив на бойових завданнях вже досить давно.

Російські окупанти все, що зараз роблять - це намагаються підтримувати авіацію в стані, щоб вона могла вилетіти та випустити ракети.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Все, що росіяни роблять, це - виключно підтримують стан літаків для того, щоб вони могли злітати та випускати ракети. Щодо Ту-95, всі ж бачать, вся їхня діяльність - це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід", - сказав Кирило Буданов.

Він також додав, що “ТУшки” ніхто не бачив на бойових завданнях вже досить давно.

"Літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22, причому, приблизно, раз на тиждень, не більше. Проблеми великі є в них. Вони в своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їх ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації. А стосовно років авіації. Так, а яка у нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, що російські загарбники у березні застосували проти України 2 300 керованих авіаційних бомб.

Читайте також: