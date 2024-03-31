Мінфін: Україна у березні отримала 9 млрд доларів від партнерів

У березні цього року до бюджету України надійшло близько 9 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів:

ЄС — 4,9 мільярда доларів

Канада — 1,5 мільярда доларів

Японія— 1,1 мільярда доларів

МВФ — 880 мільйонів доларів

Велика Британія — 515 мільйонів доларів

В уряді наголосили, що кошти від ЄС надійшли в межах нового інструменту Ukraine Facility, що є частиною перехідного фінансування.

Японія спрямовувала фінансову допомогу через механізми Світового банку. Зокрема, до державного бюджету надійшло 882 млн долл — частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), 230 млн долл —кошти у межах проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Пільговий кредит від Канади надійшов у межах третьої додаткової угоди, що є продовженням угоди від 8 серпня 2022 року.

Фінансування від МВФ – четвертий транш у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна залучила вже близько 5,4 млрд дол з передбачених програмою 15,6 млрд дол.

Пільгове фінансування від Великої Британії є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку.

Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків державного бюджету України.

Нагадаємо: МВФ схвалив чотирирічний кредит для України минулого року, вперше надавши кредит країні, яка перебуває у стані війни. Програму скоординовано з Європейським союзом, США та іншими країнами "Великої сімки", які пообіцяли фінансову допомогу, щоб допомогти покрити бюджетний дефіцит Києва.

21 березня виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми механізму розширеного фінансування для України.

Читайте також: