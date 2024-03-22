МВФ попередив про серйозні проблеми для економіки України

Економіка України змогла відновити стабільність під час повномасштабної війни з Росією. Але 2024 року ситуація може ускладнитися.

Про це заявила очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

"Вторгнення Росії до України продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати. Однак макроекономічна та фінансова стабільність збереглася, що відображає вмілу політику української влади, а також істотну зовнішню підтримку", — сказала вона.

В організації кажуть, що 2023 року українська економіка зросла на 5%, тоді як 2022 року рівень падіння становив 29,1%. Очікується, що 2024 року рівень економічного розвитку знову знизиться, попередньо — до 3-4%.

"У майбутньому очікується, що відновлення дещо сповільниться з огляду на надзвичайно високі ризики для перспектив, зумовлені головним чином винятково високою невизначеністю, пов'язаною з війною, а також потенційними затримками в зовнішньому фінансуванні", — додала Георгієва.

Раніше стало відомо, що МВФ схвалив транш для України у розмірі $880 мільйонів.

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