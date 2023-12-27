Україна виконала виконала ще одну вимогу МВФ: про що йдеться

У середу, 27 грудня, Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, яка включає посилення фіскальної спроможності, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, а також створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання.

Як наголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, ухвалення цього документу - це черговий структурний маяк програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Кабміні пояснили, що для досягнення цієї комплексної мети в рамках Стратегії передбачено створення надійної, прозорої та клієнтоорієнтованої системи у податковій і митній сферах, яка здатна забезпечити довіру громадян та бізнесу до державних інституцій.

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“Реалізація Стратегії відбуватиметься послідовно. Спочатку заплановано внутрішню реформу податкових та митних органів, яка є ключовою для підготовки до подальших змін. Реформа полягає в обмеженні втручання контролюючих органів у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу із знеособленою інформацією. Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив”, - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Міністерства фінансів.

Денис Шмигаль зауважив, що уряду потрібно проробити величезний обсяг роботи, щоб гармонізувати українське законодавство з європейським та підвищити якість наших інституцій.

Раніше Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами МВФ. Зокрема, Державна податкова служба та Державна митна служба повинні були розробити план дій з заходами, які будуть інтегровані в загальну Національну стратегію доходів.

Нагадаємо, 26 жовтня 2023 року президент Зеленський підписав закон про суворіший контроль за фінансами PEP (політично значущих осіб), що було однією з вимог МВФ.

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