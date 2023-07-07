Україна погодилася на додаткові вимоги МВФ: перелік та терміни виконання

Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами МВФ.

Про це повідомило Міністерство фінансів, опублікувавши у п'ятницю, 7 липня, оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом в межах першого перегляду кредитної програми.

У цьому документі йдеться, що до кінця вересня повинні набрати чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями. Такі ж терміни встановлено для створення концептуальної записки щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній.

До кінця жовтня Державна податкова служба та Державна митна служба мають розробити план дій з заходами, які будуть інтегровані в загальну Національну стратегію доходів. Також до цієї дати повинно відбутися призначення наглядової ради для Оператора газотранспортної системи України.

Вимогу щодо повернення довоєнного податкового режиму, передбачене законопроєктом №8401, Україні дозволили відкласти на місяць – до 1 серпня.

Решта 13 вимог залишились без змін. П'ять із цих “маяків” МВФ Україна вже виконала.

Нагадаємо, Україна отримала фінансову допомогу в розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Загальне фінансування за програмою становить 15,6 млрд доларів.

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