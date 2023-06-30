Нові гроші від МВФ: що потрібно зробити Україні, щоб їх отримати

Міжнародний валютний фонд очікує, що на наступному етапі програми розширеного фінансування EFF українська влада ухвалить у погоджені терміни закони щодо покращення врядування та боротьби з корупцією.

Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, - пише Укрінформ.

«Упродовж наступних пів року ми дивитимемося на структурні реформи, які реалізовуються», - зауважив представник Фонду.

Він звернув увагу реформи врядування, а також боротьби з корупцією. За його словами, «вони будуть одними з найважливіших», за якими стежитиме як МВФ, так і інші міжнародні інституції, які працюють з Україною.

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До кінця липня Фонд чекає відновлення обов’язкової процедури декларацій статків для чиновників в Україні. Також Україні необхідно завершити процедуру ухвалення закону 8401 про внесення змін до податкового кодексу.

Наприкінці вересня слід внести відповідні зміни до українського законодавства про боротьбу з відмивання грошей та фінансуванням тероризму. До того ж МВФ очікує, що в грудні в Україні буде прийняте структурне базове законодавство, яке має посилити автономію антикорупційної прокуратури.

«Це все важливі реформи»,- підкреслив представник Фонду.

Упродовж наступного етапу виконання програми EFF для України ключовим завданням залишається розробка бюджету на 2024 рік, який має відповідати цілям програми, а також політиці макроекономічної стійкості. За словами Грея, робота на цьому напрямі розпочнеться вже ближчими тижнями.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна отримає новий транш від МВФ у 890 млн доларів.

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