Частина "вагнерівців" досі перебуває в Україні - США

Міністерство оборони США володіє інформацією про те, що частина найманців російської ПВК «Вагнер» продовжують перебувати на окупованій Росією території України.

Про це заявив під час брифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Щодо ПВК «Вагнер» та її дислокації, я б сказав, що ми продовжуємо бачити деякі елементи групи "Вагнера" на окупованій Росією території України»,- зауважив представник оборонного відомства США.

Він обговорив інформацію ЗМІ про те, що на супутникових знімках військових частин у Білорусі з’явилися нові споруди, які можуть призначатися для розташування бійців ПВК «Вагнер».

«Я бачив ці повідомлення в пресі. Вочевидь, це те, що ми надалі відстежуватимемо», - зазначив Райдер.

Представник оборонного відомства США резюмував, що американська розвідка стежитиме за діяльністю всіх осередків ПВК «Вагнер» у різних регіонах світу.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що найманці "Вагнера" більше не братимуть участі у війні, хоча це був найефективніший підрозділ РФ, який "вмів досягати успіху за будь-яку ціну".

Натомість видання The Economist з посиланням на українську розвідку повідомило, що "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним можуть використати в Білорусі для виконання диверсійних завдань.

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