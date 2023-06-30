Часть "вагнеровцев" до сих пор находится в Украине — США

Министерство обороны США владеет информацией о том, что часть наемников российского ППК «Вагнер» продолжают находиться на оккупированной Россией территории Украины.

Об этом заявил во время брифинга спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Что касается ППК «Вагнер» и его дислокации, я бы сказал, что мы продолжаем видеть некоторые элементы группы "Вагнера" на оккупированной Россией территории Украины», — отметил представитель оборонного ведомства США.

Он обсудил информацию СМИ о том, что на спутниковых снимках военных частей в Беларуси появились новые постройки, которые могут предназначаться для расположения бойцов ППК «Вагнер».

«Я видел эти сообщения в печати. Очевидно, это то, что мы будем дальше отслеживать», — отметил Райдер.

Представитель оборонного ведомства США резюмировал, что американская разведка будет следить за деятельностью всех ячеек ПВК «Вагнер» в разных регионах мира.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наемники "Вагнера" больше не будут участвовать в войне, хотя это было самое эффективное подразделение РФ, которое "умело добиваться успеха любой ценой".

Издания The Economist со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным могут использовать в Беларуси для выполнения диверсионных задач.

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