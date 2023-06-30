В Запорожье и Николаеве раздались взрывы: названные причины

В ночь на 30 июня в Запорожье и Николаеве раздавались взрывы.
В Николаеве раздался взрыв – журналисты.
По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.
В городе и области идет воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке дронами «Shahed».
Также взрывы прогремели в Запорожье.
Воздушные Силы ВСУ посоветовали остаться в укрытии из-за обстрела баллистики!
"Часть БПЛА уже уничтожена, но угроза еще продолжается. Оставайтесь в безопасном месте до отбоев", — сообщили мониторинговые каналы.
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