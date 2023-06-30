В Запорожье и Николаеве раздались взрывы: названные причины

В ночь на 30 июня в Запорожье и Николаеве раздавались взрывы.

В Николаеве раздался взрыв – журналисты.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.

В городе и области идет воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке дронами «Shahed».

Также взрывы прогремели в Запорожье.

Воздушные Силы ВСУ посоветовали остаться в укрытии из-за обстрела баллистики!

"Часть БПЛА уже уничтожена, но угроза еще продолжается. Оставайтесь в безопасном месте до отбоев", — сообщили мониторинговые каналы.