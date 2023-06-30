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В Запорожье и Николаеве раздались взрывы: названные причины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
411
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье и Николаеве раздались взрывы: названные причины

Часть вражеских беспилотников уже уничтожили / Фото: ТСН.ua

В ночь на 30 июня в Запорожье и Николаеве раздавались взрывы.

В Николаеве раздался взрыв – журналисты.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.

В городе и области идет воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке дронами «Shahed».

Также взрывы прогремели в Запорожье.

Воздушные Силы ВСУ посоветовали остаться в укрытии из-за обстрела баллистики!

"Часть БПЛА уже уничтожена, но угроза еще продолжается. Оставайтесь в безопасном месте до отбоев", — сообщили мониторинговые каналы.

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Дата публикации
Просмотры
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