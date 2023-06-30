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На юго-востоке страны работает ПВО – ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
491
Время на прочтение
1 мин
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На юго-востоке страны работает ПВО – ВСУ

Воздушная тревога объявлена в ряде украинских регионов / Фото: t.me/kpszsu

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.

Оставайтесь в укрытии! Работает ПВО!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Напомним, ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Этим территориям угрожали вражеские беспилотники.

Также зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска.

Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – около часа.

"Движение БпЛА типа "Шахед" в направлении Запорожья с Севера! Срочно направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении от украинских военных.

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Дата публикации
Просмотры
491
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