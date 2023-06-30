На юго-востоке страны работает ПВО – ВСУ

Оставайтесь в укрытии! Работает ПВО!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Напомним, ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Этим территориям угрожали вражеские беспилотники.

Также зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска.

Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – около часа.

"Движение БпЛА типа "Шахед" в направлении Запорожья с Севера! Срочно направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении от украинских военных.