На юго-востоке страны работает ПВО – ВСУ

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.
Оставайтесь в укрытии! Работает ПВО!
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Напомним, ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Этим территориям угрожали вражеские беспилотники.
Также зафиксирован запуск "шахедов" из Приморско-Ахтарска.
Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – около часа.
"Движение БпЛА типа "Шахед" в направлении Запорожья с Севера! Срочно направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении от украинских военных.
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