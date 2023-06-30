На південному сході країни працює ППО - ЗСУ

Залишайтесь в укритті! Працює ППО!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога була оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Цим територіям загрожували ворожі безпілотники.

Також зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська.

Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години.

"Рух БпЛА типу "Шахед" у напрямку Запоріжжя з Півночі! Терміново прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні від українських військових.