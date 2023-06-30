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На південному сході країни працює ППО - ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На південному сході країни працює ППО - ЗСУ

Повітряна тривога оголошена у низці українських регіонів / Фото: t.me/kpszsu

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

 Залишайтесь в укритті! Працює ППО!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога була оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Цим територіям загрожували ворожі безпілотники. 

Також зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська.

Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години.

"Рух БпЛА типу "Шахед" у  напрямку Запоріжжя з Півночі! Терміново прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні від українських військових. 

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Дата публікації
Перегляди
611
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