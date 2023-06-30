На південному сході країни працює ППО - ЗСУ

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
Залишайтесь в укритті! Працює ППО!
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Нагадаємо, що раніше повітряна тривога була оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Цим територіям загрожували ворожі безпілотники.
Також зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська.
Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години.
"Рух БпЛА типу "Шахед" у напрямку Запоріжжя з Півночі! Терміново прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні від українських військових.
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